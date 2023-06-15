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В Киевской и других областях масштабная воздушная тревога: ракетная угроза

15 июня 2023 03:28
обновлено: 03:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Киеве ночью 15 июня
Ракета взлетает. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской и других областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога . Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Обновлено 03:29. Объявлена воздушная тревога в Киеве.

Обновлено 03:30. В ГСЧС призывают не пренебрегать собственной безопасностью. Направляйтесь в укрытие.

Источник: t.me/dsns_telegram (https://t.me/dsns_telegram)

Обновлено 03:34. Воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:39. Мониторинговые чаты сообщают, что крылатые ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Обновлено 03:45. Информируют о шахедах в направлении Одесщины.

Источник: t.me/eRadarrua

Обновляется...

Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине "покраснел" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области .

Также мы писали, что 15 июня на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва .

Добавим, что в Украине идет воздушная тревога. На Херсонщине раздался взрыв .

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