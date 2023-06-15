Воздушная тревога в Киеве ночью 15 июня

Ракета взлетает. Фото: УНИАН

В Киевской и других областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога . Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Воздушная тревога в Украине

Обновлено 03:29. Объявлена воздушная тревога в Киеве.

Обновлено 03:30. В ГСЧС призывают не пренебрегать собственной безопасностью. Направляйтесь в укрытие.

Источник: t.me/dsns_telegram (https://t.me/dsns_telegram)

Обновлено 03:34. Воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:39. Мониторинговые чаты сообщают, что крылатые ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.

Обновлено 03:45. Информируют о шахедах в направлении Одесщины.

Источник: t.me/eRadarrua

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Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине "покраснел" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области .

Также мы писали, что 15 июня на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва .

Добавим, что в Украине идет воздушная тревога. На Херсонщине раздался взрыв .