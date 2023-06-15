Воздушная тревога в Киеве ночью 15 июня

В Киевской и других областях масштабная воздушная тревога: ракетная угроза
В Киевской и других областях Украины объявлена масштабная воздушная тревога . Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Воздушная тревога в Украине
Обновлено 03:29. Объявлена воздушная тревога в Киеве.
Обновлено 03:30. В ГСЧС призывают не пренебрегать собственной безопасностью. Направляйтесь в укрытие.
Обновлено 03:34. Воздушная тревога охватила значительную часть территории Украины.
Обновлено 03:39. Мониторинговые чаты сообщают, что крылатые ракеты уже находятся в воздушном пространстве Украины.
Обновлено 03:45. Информируют о шахедах в направлении Одесщины.
Обновляется...
Напомним, что ночью, 15 июня, в Украине "покраснел" восток и юг. Также слышны взрывы в Одесской области .
Также мы писали, что 15 июня на востоке Украины объявлена воздушная тревога. Позже в Харьковской области прогремели три взрыва .
Добавим, что в Украине идет воздушная тревога. На Херсонщине раздался взрыв .