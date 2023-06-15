Повітряна тривога в Києві вночі 15 червня

Ракета злітає. Фото: УНІАН

У Київській та інших областях України оголошено масштабну повітряну тривогу. Чути вибухи в Кривому Розі та в Одесі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Повітряна тривога в Україні

Оновлено 03:29. Оголошено повітряну тривогу в Києві.

Оновлено 03:30. У ДСНС закликають не нехтувати власною безпекою. Прямуйте в укриття.

Джерело: t.me/dsns_telegram (https://t.me/dsns_telegram)

Оновлено 03:34. Повітряна тривога охопила значну частину території України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:39. Моніторингові чати повідомляють, що крилаті ракети вже в повітряному просторі України.

Оновлено 03:45. Інформують про шахеди в напрямку Одещини.

Джерело: t.me/eRadarrua

Оновлено 03:55. Вибухи в Кривому Розі.

Оновлено 03:57. "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — Вілкул.

Оновлено 03:59. Також пролунали вибухи в Одесі.

Джерело: t.me/suspilneodesa

Оновлено 04:02. В Одеській області ще лишилися шахеди. Перебувайте в укритті.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлюється...

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.

Також ми писали, що 15 червня на сході України оголошено повітряну тривогу. Пізніше в Харківській області прогриміли три вибухи.

Додамо, що в Україні триває повітряна тривога. На Херсонщині пролунав вибух.