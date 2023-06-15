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У Київській та інших областях масштабна повітряна тривога: ракетна загроза

15 червня 2023 03:28
оновлено: 04:04
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Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога в Києві вночі 15 червня
Ракета злітає. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Київській та інших областях України оголошено масштабну повітряну тривогу. Чути вибухи в Кривому Розі та в Одесі.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні

Оновлено 03:29. Оголошено повітряну тривогу в Києві.

Оновлено 03:30. У ДСНС закликають не нехтувати власною безпекою. Прямуйте в укриття.

Джерело: t.me/dsns_telegram (https://t.me/dsns_telegram)

Оновлено 03:34. Повітряна тривога охопила значну частину території України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:39. Моніторингові чати повідомляють, що крилаті ракети вже в повітряному просторі України.

Оновлено 03:45. Інформують про шахеди в напрямку Одещини.

Джерело: t.me/eRadarrua

Оновлено 03:55. Вибухи в Кривому Розі.

Оновлено 03:57. "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", — Вілкул.

Оновлено 03:59. Також пролунали вибухи в Одесі.

Джерело: t.me/suspilneodesa

Оновлено 04:02. В Одеській області ще лишилися шахеди. Перебувайте в укритті.

Джерело: t.me/war_monitor

Оновлюється...

Нагадаємо, що вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.

Також ми писали, що 15 червня на сході України оголошено повітряну тривогу. Пізніше в Харківській області прогриміли три вибухи.

Додамо, що в Україні триває повітряна тривога. На Херсонщині пролунав вибух.

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