Вибухи на Одещині вночі 15 червня

Прогриміли вибухи в Одеській області: в повітрі ворожий БпЛА
Вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи на Одещині 15 червня
Оновлено 03:12. Пролунав вибух на Одещині. Працює ППО.
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Нагадаємо, що близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.
Також ми писали, що вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.
Додамо, що 15 червня на сході України оголошено повітряну тривогу. Пізніше в Харківській області прогриміли три вибухи.