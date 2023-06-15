Вибухи на Одещині вночі 15 червня

Ворожі безпілотники в повітряному просторі. Фото: freepik.com

Вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:12. Пролунав вибух на Одещині. Працює ППО.

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Нагадаємо, що близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Також ми писали, що вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.

Додамо, що 15 червня на сході України оголошено повітряну тривогу. Пізніше в Харківській області прогриміли три вибухи.