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Прогриміли вибухи в Одеській області: в повітрі ворожий БпЛА

15 червня 2023 03:10
оновлено: 03:21
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Інна Буряк
редактор
Вибухи на Одещині вночі 15 червня
Ворожі безпілотники в повітряному просторі. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 15 червня, в Україні "почервонів" схід та південь. Також чути вибухи в Одеській області.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 03:12. Пролунав вибух на Одещині. Працює ППО.

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Нагадаємо, що близько 23:40 в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу у всіх областях. У Росії злетів літак МіГ-31К.

Також ми писали, що вночі, 15 червня, в деяких областях України повітряна тривога. Так, пролунали вибухи в Дніпрі, попередньо, ППО.

Додамо, що 15 червня на сході України оголошено повітряну тривогу. Пізніше в Харківській області прогриміли три вибухи.

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