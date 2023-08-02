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В Киеве и ряде других регионов воздушная тревога: угроза вражеского удара

2 августа 2023 02:25
обновлено: 02:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве и ряде других регионов воздушная тревога: угроза вражеского удара
Шахед в небе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 2 августа, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников. Также "красными" остается и ряд других областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 02:29. Воздушная тревога досталась и Киеву. У КМВА просят пройти в укрытие, поскольку есть угроза БПЛА в столице.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 02:32. Несмотря на отбой в Черкасской, Полтавской и Сумской областях, красными до сих пор остается ряд северных областей и Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

 

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