В Киеве и ряде других регионов воздушная тревога: угроза вражеского удара
2 августа 2023 02:25
обновлено: 02:33
Шахед в небе. Фото: google.com
Ночью, 2 августа, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников. Также "красными" остается и ряд других областей.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Читайте также:
Обновлено 02:29. Воздушная тревога досталась и Киеву. У КМВА просят пройти в укрытие, поскольку есть угроза БПЛА в столице.
Обновлено 02:32. Несмотря на отбой в Черкасской, Полтавской и Сумской областях, красными до сих пор остается ряд северных областей и Одесская.
Обновляется...