В Киеве и ряде других регионов воздушная тревога: угроза вражеского удара

Шахед в небе. Фото: google.com

Ночью, 2 августа, в Киеве объявлена воздушная тревога. Есть угроза удара беспилотников. Также "красными" остается и ряд других областей.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: t.me/VA_Kyiv

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