У Києві та низці інших регіонів повітряна тривога: загроза ворожого удару
2 серпня 2023 02:25
оновлено: 02:33
Шахед у небі. Фото: google.com
Вночі, 2 серпня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників. Також "червоними" залишається й низка інших областей.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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