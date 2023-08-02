У Києві та низці інших регіонів повітряна тривога: загроза ворожого удару

Шахед у небі. Фото: google.com

Вночі, 2 серпня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Є загроза удару безпілотників. Також "червоними" залишається й низка інших областей.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 02:29. Повітряна тривога дісталася й Києва. У КМВА просять пройти в укриття, оскільки є загроза БпЛА в столиці.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 02:32. Попри відбій у Черкаській, Полтавській та Сумській областях, "червоними" досі лишається низка північних областей та Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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