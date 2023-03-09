В столице и области превентивные отключения электроэнергии, — Кличко

В Киеве и области применены экстренные отключения света: есть ли попадания
Из-за массированной ракетной атаки в Киеве и области применены экстренные отключения света. Это превентивный шаг, чтобы уберечь энергосистему.
Об этом сообщает столичный городской голова Виталий Кличко.
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По словам Киевского городского головы Виталия Кличко, власти столицы пошли на такой шаг, чтобы уберечь систему. В Украине уже более шести часов продолжается масштабная воздушная тревога.
Кроме того, экстренные отключения света были применены и в Киевской области.
"Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры", — отметили в Киевской областной военной администрации.
Напомним, сегодня, 9 марта, российские оккупационные войска нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В частности, ряд взрывов прогремел и в столице.
Пока известно о взрывах в двух районах Киева — Голосеевском и Святошинском. Двое гражданских получили ранения.