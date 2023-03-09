У Києві лунають звуки вибухів — перші подробиці від Кличка

Масштабна повітряна тривога триває вже понад шість годин

Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, низка вибухів пролунала у Києві.

Про це у своєму Telegram повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

Що відомо

За інформацією мера столиці, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці.

Раніше очевидці повідомляли, що на місті вибухів у столиці виникла масштабна пожежа та здійнявся чорний стовп диму.

Окрім того, пролунав вибух і у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, біля одного з будинків горять автівки.

Наразі відомо про двох постраждалих. Медики вже надають усю необхідну допомогу.

Зауважимо, що повітряна тривога триває вже понад шість годин.

Своєю чергою, у Київській ОВА закликають людей не нехтувати правилами безпеки і перебувати в укриттях.

"Небезпека для Київщини все ще зберігається. Не покидайте безпечні місця!", — пишуть в ОВА.

Нагадаємо, сьогодні, 9 березня армія рф завдала чергового ракетного удару по Україні. Зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема бути чути вибух і у столиці.