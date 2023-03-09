У Києві лунають звуки вибухів — перші подробиці від Кличка

У столиці лунають вибухи: Кличко повідомив перші подробиці
Сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, низка вибухів пролунала у Києві.
Про це у своєму Telegram повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.
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Що відомо
За інформацією мера столиці, вибухи сталися у Голосіївському районі столиці.
Раніше очевидці повідомляли, що на місті вибухів у столиці виникла масштабна пожежа та здійнявся чорний стовп диму.
Окрім того, пролунав вибух і у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, біля одного з будинків горять автівки.
Наразі відомо про двох постраждалих. Медики вже надають усю необхідну допомогу.
Зауважимо, що повітряна тривога триває вже понад шість годин.
Своєю чергою, у Київській ОВА закликають людей не нехтувати правилами безпеки і перебувати в укриттях.
"Небезпека для Київщини все ще зберігається. Не покидайте безпечні місця!", — пишуть в ОВА.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня армія рф завдала чергового ракетного удару по Україні. Зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема бути чути вибух і у столиці.