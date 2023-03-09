У столиці та області превентивні відключення електроенергії, — Кличко

У Києві та області застосовано екстрені відключення світла: чи є влучання
Через масовану ракетну атаку у Києві та області застосовано екстрені відключення світла. Це превентивний крок, аби вберегти енергосистему.
Про це повідомляє столичний міський голова Віталій Кличко.
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За словами Київського міського голови Віталія Кличка, влада столиці пішла на такий крок, аби вберегти систему. Наразі в Україні вже понад шість годин триває масштабна повітряна тривога.
Окрім того, екстрені відключення світла були застосовані і у Київській області.
"Це вимушений превентивний крок, що дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури", — наголосили у Київській обласній військовій адміністрації.
Нагадаємо, сьогодні, 9 березня, російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, низка вибухів пролунала й у столиці.
Наразі відомо про вибухи у двох районах Києва — Голосіївському та Святошинському. Двоє цивільних отримали поранення.