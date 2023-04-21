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В Киеве задержали "охотника за HIMARS'ом": адвокат привлек к работе на РФ экс-военнослужащего

21 апреля 2023 14:58
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве задержали "охотника за HIMARS'ом": адвокат привлек к работе на РФ экс-военнослужащего
Задержание российского агента. Фото: Telegram Офиса генпрокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве задержан адвокат, который шпионил в пользу России. Предатель пытался выявить и передать оккупантам координаты дислокации реактивных систем HIMARS.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Шпион с юридическим образованием

Украинские правоохранители поймали в Киеве российского агента, собиравшего информацию о вооружении ВСУ и военных объектах.

Шпионом оказался не прошедший переаттестацию бывший работник прокуратуры, который в 2021-м году был уволен. Впоследствии он занялся адвокатской деятельностью.

Мужчина собирал информацию, в частности о базировании американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. Для этого он привлек к антиукраинской деятельности знакомого экс-военнослужащего ВСУ.

Задержание шпиона в Киеве
Задержание шпиона в Киеве
Фото: Офис генпрокурора

Вознаграждение для предателей

Бывший военный планировал получить от 5 до 10 тысяч долларов за информацию о месте дислокации HIMARS. Но деньги ему обещали передать только после уничтожения россиянами этой артиллерийской системы.

Сам же адвокат-изменник попросил у оккупантов руководящий пост в оккупационных правоохранительных органах в Киеве, который, по мнению шпиона, россияне все-таки должны были оккупировать.

Адвокат шпионил в пользу России
Адвокат шпионил в пользу России
Фото: Telegram Офиса генпрокурора

Задержание и доказательства

Но российскому агенту не суждено было получить должность от оккупантов.

Он был задержан при передаче ему специально изготовленного плана-карты с фальшивыми координатами расположения ракетных систем Сил обороны Украины.

Горе-адвокату сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сейчас решается вопрос о принятии ему меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

Российский шпион в Киеве искал HIMARS
Российский шпион в Киеве искал HIMARS
Фото: Telegram Офиса генпрокурора

Напомним, что 14 апреля в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал россиянин из ФСБ.

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