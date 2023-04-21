В Киеве задержали "охотника за HIMARS'ом": адвокат привлек к работе на РФ экс-военнослужащего
В Киеве задержан адвокат, который шпионил в пользу России. Предатель пытался выявить и передать оккупантам координаты дислокации реактивных систем HIMARS.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Шпион с юридическим образованием
Украинские правоохранители поймали в Киеве российского агента, собиравшего информацию о вооружении ВСУ и военных объектах.
Шпионом оказался не прошедший переаттестацию бывший работник прокуратуры, который в 2021-м году был уволен. Впоследствии он занялся адвокатской деятельностью.
Мужчина собирал информацию, в частности о базировании американских реактивных артиллерийских систем HIMARS. Для этого он привлек к антиукраинской деятельности знакомого экс-военнослужащего ВСУ.
Вознаграждение для предателей
Бывший военный планировал получить от 5 до 10 тысяч долларов за информацию о месте дислокации HIMARS. Но деньги ему обещали передать только после уничтожения россиянами этой артиллерийской системы.
Сам же адвокат-изменник попросил у оккупантов руководящий пост в оккупационных правоохранительных органах в Киеве, который, по мнению шпиона, россияне все-таки должны были оккупировать.
Задержание и доказательства
Но российскому агенту не суждено было получить должность от оккупантов.
Он был задержан при передаче ему специально изготовленного плана-карты с фальшивыми координатами расположения ракетных систем Сил обороны Украины.
Горе-адвокату сообщили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Сейчас решается вопрос о принятии ему меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
Напомним, что 14 апреля в Сумской области СБУ задержала агента РФ, который искал "слабые места" на украино-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал россиянин из ФСБ.