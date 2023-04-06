З'ясувалося, скільки снарядів не вистачає ЗСУ для паритету з росіянами

Західні партнери нарощують випуск боєприпасів. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Артилеристи Збройних Сил України зможуть зрівнятися з росіянами у кількості відстріляних боєприпасів за добу не раніше осені. Це станеться за умови нарощування випуску снарядів і ракет до реактивних систем залпового вогню військово-промисловим комплексом західних партнерів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

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"Великий американський й європейський конвеєр набирає обертів", — сказав Черник.

За його словами, якщо на початку російського вторгнення в Україну, наприклад, в США виробляли близько 13 тисяч снарядів на місяць, то зараз вони виробляють 20 тисяч снарядів.

Петро Черник

"За усіма прорахунками на серпень обсяги виробництва сягнуть близько 50 тисяч снарядів на місяць. І, як вважають серйозні експерти, на осінь ми дійдемо з росіянами паритету в кількості відстріляних за добу снарядів у 7-8 тисяч штук", — висловив припущення Черник.

Як для ЗСУ готують артилерію

За інформацією Міністерства оборони України, наразі ведеться робота над розвитком саме озброєння ракетних військ та артилерії, систем управління та зміною системи підготовки та підходів до неї. Для покращення знарядь активно залучається українська промисловість.

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Німецький уряд вже уклав договір з компанією-виробником.

Нагадаємо, друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії. Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації цієї програми.