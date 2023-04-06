Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військовий розповів, коли ЗСУ зрівняються з росіянами за кількістю снарядів arrow

Військовий розповів, коли ЗСУ зрівняються з росіянами за кількістю снарядів

6 квітня 2023 11:32
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувалося, скільки снарядів не вистачає ЗСУ для паритету з росіянами
Західні партнери нарощують випуск боєприпасів. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Артилеристи Збройних Сил України зможуть зрівнятися з росіянами у кількості відстріляних боєприпасів за добу не раніше осені. Це станеться за умови нарощування випуску снарядів і ракет до реактивних систем залпового вогню військово-промисловим комплексом західних партнерів.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних Сил України Петро Черник.

Читайте також:

"Великий американський й європейський конвеєр набирає обертів", — сказав Черник.

За його словами, якщо на початку російського вторгнення в Україну, наприклад, в США виробляли близько 13 тисяч снарядів на місяць, то зараз вони виробляють 20 тисяч снарядів.

Петро Черник
Петро Черник

"За усіма прорахунками на серпень обсяги виробництва сягнуть близько 50 тисяч снарядів на місяць. І, як вважають серйозні експерти, на осінь ми дійдемо з росіянами паритету в кількості відстріляних за добу снарядів у 7-8 тисяч штук", — висловив припущення Черник.

Як для ЗСУ готують артилерію

За інформацією Міністерства оборони України, наразі ведеться робота над розвитком саме озброєння ракетних військ та артилерії, систем управління та зміною системи підготовки та підходів до неї. Для покращення знарядь активно залучається українська промисловість.

Німеччина відновить виробництво боєприпасів для зенітних установок Gepard, які раніше передали Україні. Німецький уряд вже уклав договір з компанією-виробником.

Нагадаємо, друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії. Понад 1000 британських військовослужбовців беруть участь у реалізації цієї програми.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

21:11США незабаром оголосять про новий пакет допомоги Україні, — Кірбі

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB