У Києві затримали "мисливця за HIMARS'ом": адвокат залучив до роботи на РФ ексвійськовослужбовця

Затримання російського агента. Фото: Telegram Офісу генпрокурора

У Києві затримали адвоката, який шпигував на користь Росії. Зрадник намагався виявити і передати окупантам координати дислокації реактивних систем HIMARS.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Читайте також:

Шпигун із юридичною освітою

Українські правоохоронці спіймали у Києві російського агента, який збирав інформацію про озброєння ЗСУ та військові об’єкти.

Шпигуном виявився колишній працівник прокуратури, який не пройшов переатестацію і 2021-го року був звільнений. Згодом він зайнявся адвокатською діяльністю.

Чоловік збирав інформацію, зокрема, про базування американських реактивних артилерійських систем HIMARS. Для цього він залучив до антиукраїнської діяльності знайомого ексвійськовослужбовця ЗСУ.

Затримання шпигуна у Києві

Фото: Офіс генпрокурора

Винагорода для зрадників

Колишній військовий планував отримати від 5 до 10 тисяч доларів за інформацію про місце дислокації HIMARS. Але кошти йому обіцяли передати аж після знищення росіянами цієї артилерійської системи.

Сам же адвокат-зрадник попросив у окупантів керівну посаду у окупаційних правоохоронних органах в Києві, який, на думку шпигуна, росіяни все-таки мали окупувати.

Адвокат шпигував на користь Росії

Фото: Telegram Офісу генпрокурора

Затримання і докази

Але російському агенту не судилося отримати посаду від окупантів.

Він був затриманий під час передачі йому спеціально виготовленого плану-карти з фальшивими координатами розташування ракетних систем Сил оборони України.

Горе-адвокату повідомили про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Зараз вирішується питання про ухвалення йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Російський шпигун у Києві шукав HIMARS

Фото: Telegram Офісу генпрокурора

Нагадаємо, що 14 квітня в Сумській області СБУ затримала агента РФ, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні. Він був місцевим жителем, якого завербував росіянин із ФСБ.