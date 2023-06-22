Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS

Ночью, 22 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине ночью 22 июня

22 июня, ночью, большинство областей Украины "почевонело". Карта воздушных тревог выглядит так:

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Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кременчуге Полтавской области.

Местные власти просят всем оставаться в укрытии.

Напомним, минувшей ночью, 21 июня, в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.

Также мы писали, что Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения . Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.