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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога: ракетная угроза

22 июня 2023 01:04
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 22 июня
Воздушная тревога в Киеве. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 22 июня, Украиной начала распространяться воздушная тревога. Карта страны начала "краснеть" около часу ночи. Украинцев предупреждают о возможности ракетного обстрела и атаки беспилотников.

Об этом сообщают мониторинговые каналы в Telegram.

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Воздушная тревога в Украине ночью 22 июня

22 июня, ночью, большинство областей Украины "почевонело". Карта воздушных тревог выглядит так:

01:07:

Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Кривом Роге и Кременчуге Полтавской области.

Местные власти просят всем оставаться в укрытии.

Напомним, минувшей ночью, 21 июня, в некоторых областях Украины звучала сирена воздушной тревоги. Были слышны звуки взрывов в Житомирской, Черкасской, Хмельницкой и Киевской областях. В Хмельницкой области зафиксировано попадание в здание в одной из общин области.

Также мы писали, что Голосеевский суд Киева избрал директору Департамента муниципальной безопасности КГГА меру пресечения . Чиновник, проходящий по делу о гибели людей возле закрытого укрытия, отправился под круглосуточный домашний арест.

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