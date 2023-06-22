Повітряна тривога у Києві. Фото: REUTERS

Вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" близько першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.

Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.

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Повітряна тривога в Україні вночі 22 червня

22 червня, вночі, більшість областей України "почевоніла". Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

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Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кременчуці на Полтавщині.

Місцева влада просить усім залишатися в укритті.

Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області.

Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.