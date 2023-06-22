У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: ракетна загроза
Вночі, 22 червня, Україною почала ширитись повітряна тривога. Мапа країни почала "червоніти" близько першої ночі. Українців попереджають про можливість ракетного обстрілу та атаку безпілотників.
Про це повідомляють моніторингові канали в Telegram.
Повітряна тривога в Україні вночі 22 червня
22 червня, вночі, більшість областей України "почевоніла". Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:
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Моніторингові канали повідомляють про вибухи у Кривому Розі та Кременчуці на Полтавщині.
Місцева влада просить усім залишатися в укритті.
Нагадаємо, минулої ночі, 21 червня, в деяких областях України лунала сирена повітряної тривоги. Було чути звуки вибухів у Житомирській, Черкаській, Хмельницькій та Київській областях. У Хмельницькій області зафіксоване влучання у будівлю в одній із громад області.
Також ми писали, що Голосіївський суд Києва обрав директору Департаменту муніципальної безпеки КМДА запобіжний захід. Чиновник, який проходить у справі про загибель людей біля закритого укриття, відправився під цілодобовий домашній арешт.