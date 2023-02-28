В Киевской области взрывотехники уничтожили обломки российского "шахеда": видео
Взрывотехники Киевской области уничтожили обломки российского "шахеда". Их обнаружили после вчерашних ночных обстрелов.
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.
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"Части сбитого силами ПВО беспилотника обнаружили после вчерашних ночных обстрелов на территории одного из районов области. Во время осмотра полицейские обнаружили обломок боевой части ударного беспилотника с взрывателем и ликвидировали его на месте", — написал Небитов.
Он призвал украинцев не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
Напомним, кремль продолжает использовать свои отношения с Ираном для поддержки войны в Украине. В частности, официальный Тегеран кроме оружия обеспечивает рф операторами дронов.
Также мы писали, что украинские власти нацелены на разработку боевых беспилотников класса "воздух-воздух". Такие БПЛА смогут сбивать иранские дроны-камикадзе.
Добавим, российские оккупационные силы в последнее время изменили свои подходы к использованию иранских дронов "Шахед-136" во время атак на инфраструктурные объекты Украины. Эти БПЛА используются для истощения украинских подразделений ПВО с целью дальнейшего запуска крылатых и баллистических ракет.