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В Киевской области в результате обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте, — КОВА

7 июня 2024 06:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
После обстрела Киевской области ночью 7 июня вспыхнул пожар на промышленном объекте
Спасатели ликвидируют пожар. Фото иллюстративное: spilldoctor.co.za
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В течение всей ночи в пятницу, 7 июня, российские оккупанты атаковали Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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Скриншот сообщения Киевской областной военной администрации

Последствия обстрела Киевской области ночью 7 июня

В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара. На месте работают все оперативные службы.

"В очередной раз призываем жителей Киевской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие во время угрозы. Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении военной администрации.

Напомним, вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе. ПВО работала по вражеским беспилотникам. Последствия этой атаки пока неизвестны.

Также мы сообщали о том, что ночью 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95.

пожар
обстрелы
ракеты
беспилотники
промышленность
Киевская область
Киевская военная администрация

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