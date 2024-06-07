После обстрела Киевской области ночью 7 июня вспыхнул пожар на промышленном объекте

В Киевской области в результате обстрела вспыхнул пожар на промышленном объекте, — КОВА
В течение всей ночи в пятницу, 7 июня, российские оккупанты атаковали Киевскую область БпЛА и ракетами. Тревога продолжалась четыре часа, в регионе работали силы ПВО.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Последствия обстрела Киевской области ночью 7 июня
В результате воздушной атаки произошел пожар на одном из промышленных объектов в области. Пострадавших нет.
В настоящее время продолжается ликвидация последствий пожара. На месте работают все оперативные службы.
"В очередной раз призываем жителей Киевской области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие во время угрозы. Берегите себя и своих близких!" — говорится в сообщении военной администрации.
Напомним, вечером во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе. ПВО работала по вражеским беспилотникам. Последствия этой атаки пока неизвестны.
Также мы сообщали о том, что ночью 7 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95.
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