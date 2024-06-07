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У Київській області внаслідок обстрілу спалахнула пожежа на промисловому об'єкті, — КОВА

7 червня 2024 06:25
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Після обстрілу Київської області вночі 7 червня спалахнула пожежа на промисловому об'єкті
Рятувальники ліквідовують пожежу. Фото ілюстративне: spilldoctor.co.za
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Протягом всієї ночі в п'ятницю, 7 червня, російські окупанти атакували Київську область БпЛА та ракетами. Тривога тривала чотири години, в регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

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Скриншот повідомлення Київської обласної військової адміністрації

Наслідки обстрілу Київської області вночі 7 червня

Унаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в області. Постраждалих немає.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі. На місці працюють усі оперативні служби.

"Укотре закликаємо жителів Київщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги та спускатися в укриття під час загрози. Бережіть себе та своїх близьких!" — йдеться в повідомленні військової адміністрації.

Нагадаємо, ввечері під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі. ППО працювала по ворожих безпілотниках. Наслідки цієї атаки поки що невідомі.

Також ми повідомляли про те, що вночі 7 червня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Причиною став пуск ракет із бомбардувальників Ту-95.

пожежа
обстріли
ракети
безпілотники
промисловість
Київська область
Київська військова адміністрація

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