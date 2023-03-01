Истерика Красовского: путинского пропагандиста напугали дроны над Подмосковьем

"В Коломне, рядом с моей дачей!": пропагандист Красовский закатил истерику из-за атаки беспилотников (ВИДЕО)
Российский пропагандист Антон Красовский, ранее призывавший топить и сжигать украинских детей, перепугался, узнав о падении неизвестного дрона в Московской области.
"Прочел новости утром и увидел, что украинские беспилотники уже по всей территории. Они здесь, в Коломне, рядом с моей дачей! Вот прямо над домом моим летит украинский беспилотник, который может нести пятнадцать боевых гранат и сбросить эти боевые гранаты на мой дом и дом моих соседей!" — ужаснулся Красовский в своем видеообращении, выложенном в соцсетях.
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По словам Красовского после пролета "НЛО" он обратился к своему товарищу "из определенной службы" и попросил пустить его на стрельбище.
"Я хочу научиться пользоваться снайперской винтовкой и стать снайпером. Потому что я лично теперь уже понимаю, что мне, Антону из москвы, надо готовиться к тому, чтобы защищать свой дом и дом своих соседей под этой Коломной. Потому что завтра черт знает что может произойти!" — предупредил своих соотечественников перепуганный Красовский
Также он обратился к тем россиянам которые думают, что "это их не коснется".
"Вспомните перекрытый сегодня аэропорт Пулково, вспомните едва не взорванную нефтяную базу "Роснефти" где-то в Адыгее, вспомните, как каждый день погибают наши русские люди в Белгородской, Брянской и Курской областях!" — призвал он.
Напомним, 20 октября во время интервью на телеканале RT с российским писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко Красовский заявил, что украинских детей нужно топить и сжигать "в смерековых хатах".
Это высказывание приобрело такой резонанс, что главный редактор RT Маргарита Симоньян вскоре сообщила, что телеканал приостанавливает сотрудничество с Красовским.
В то же время Симоньян призвала российскую общественность не судить Красовского строго, поскольку "нельзя просто так взять и выбросить человека, который немало сделал на своем месте для СВО и Донбасса".