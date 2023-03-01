Істерика Красовського: путінського пропагандиста налякали дрони над Підмосков'ям

Закликати палити українських дітей виявилося не так весело, коли над головою літають непізнані дрони

Російський пропагандист Антон Красовський, який раніше закликав топити і спалювати українських дітей, перелякався, дізнавшись про падіння невідомого дрону в Московській області.

"Прочитав новини вранці і побачив, що українські безпілотники вже по всій території. Вони тут, у Коломні, поряд з моєю дачею! Ось просто над будинком моїм літає український безпілотник, який може нести п'ятнадцять бойових гранат і скинути ці бойові гранати на мій будинок та будинок моїх сусідів!" — жахнувся Красовський у своєму відеозверненні, викладеному в соцмережах.

За словами Красовського, після прольоту "НЛО" він звернувся до свого товариша "з певної служби" і попросив пустити його на стрільбище.

"Я хочу навчитися користуватися снайперською гвинтівкою і стати снайпером. Тому що я особисто тепер уже розумію, що мені, Антону з москви, треба готуватися до того, щоб захищати свій будинок і будинок своїх сусідів під цією Коломною. Тому що завтра чортзна що може статися!" — попередив своїх співвітчизників переляканий Красовський

Також він звернувся до тих росіян, які думають, що "це їх не торкнеться".

"Згадайте перекритий сьогодні аеропорт Пулково, згадайте ледь не висаджену в повітря нафтову базу "Роснефти" десь в Адигеї, згадайте, як щодня гинуть наші російські люди в Білгородській, Брянській і Курській областях!" — закликав він.

Нагадаємо, 20 жовтня під час інтерв'ю на телеканалі RT з російським письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком Красовський заявив, що українських дітей потрібно топити і спалювати "в смерекових хатах".

Цей вислів набув такого резонансу, що головний редактор RT Маргарита Сімоньян невдовзі повідомила, що телеканал припиняє співпрацю з Красовським.

У той же час Симоньян закликала російську громадськість не судити Красовського суворо, оскільки "не можна просто так взяти і викинути людину, яка чимало зробила на своєму місці для СВО та Донбасу".