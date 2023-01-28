Обстрел Константиновки — количество раненых выросло до 14 человек

Последствия ракетного удара рф

В Константиновке Донецкой области возросло количество раненых в результате ракетной атаки рф. Кроме того, три человека погибли.

Об этом в комментарии Суспільному рассказал начальник Константиновской городской военной администрации Алексей Рослов.

Что известно

По его информации, в результате утреннего ракетного удара по жилому сектору в Константиновке 14 человек получили ранения. Еще трое жителей погибли.

"Помощь людям уже оказываем. Привезли материалы жителям поврежденных домов", — рассказал глава Константиновской общины.

Полицейские отмечают, что российские войска попали в жилой массив ракетой С-300. В результате повреждены четыре многоэтажных дома — выбиты окна, разрушены и повреждены балконы и крыши домов, гостиница, гаражи и гражданские автомобили.

Напомним, сегодня, 28 января, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Константиновке Донецкой области.

Известно, что Константиновка была под ударом армии рф и 24 января. Тогда оккупанты попали по многоэтажкам. В результате ранения получили четыре человека, среди них — двое детей.

Кроме того, 23 января оккупанты обстреляли жилой квартал города Часов Яр. В результате вражеской атаки один человек погиб.

Во время атаки захватчики повредили по меньшей мере девять многоэтажек, перебили сети поставок в микрорайон электричества и газа. Практически весь микрорайон остался без света и тепла.