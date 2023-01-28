Обстріл Костянтинівки — кількість поранених зросла до 14 осіб

Наслідки ракетного удару росії

У Костянтинівці Донецької області зросла кількість поранених внаслідок ракетної атаки рф. Окрім того, троє людей загинули.

Про це у коментарі Суспільному розповів начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов.

Що відомо

За його інформацією, внаслідок ранкового ракетного удару по житловому сектору у Костянтинівці 14 людей отримали поранення. Ще троє жителів — загинули.

"Допомогу людям вже надаємо. Привезли матеріали жителям пошкоджених будинків", — розповів очільник Костянтинівської громади.

Поліцейські зазначають, що російські війська поцілили у житловий масив ракетою С-300. Внаслідок цього пошкоджені чотири багатоповерхових будинки — вибиті вікна, зруйновані та пошкоджені балкони та дахи будинків, готель, гаражі та цивільні автівки.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Костянтинівці Донецької області.

Відомо, що Костянтинівка була під ударом армії рф і 24 січня. Тоді окупанти поцілили по багатоповерхівках. Внаслідок цього поранення отримали чотири людини, серед них — двоє дітей.

Окрім того, 23 січня окупанти обстріляли житловий квартал міста Часів Яр. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула.

Під час атаки загарбники пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла.