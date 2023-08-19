В Краматорске громкие взрывы: РФ обстреливает регион
19 августа 2023 00:58
обновлено: 01:04
Взрывы ночью в регионе. Фото: google.com
На значительной части Украины растянулась воздушная тревога ночью, 19 августа. Так, в Краматорске очевидцы слышали громкие взрывы, угроза повторного удара сохраняется.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 01:02. В Краматорске Донецкой области очевидцы сообщают о взрывах.
Обновлено 01:03. Опасность повторного удара в Донецкой области остается. Также в настоящее время в большинстве областей Украины продолжается угроза удара БпЛА, продолжается воздушная тревога.
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