Повітряна тривога шириться Україною: які області в небезпеці
В Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 23:52. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої авіації на східному напрямку та небезпеку від удару БпЛА.
Оновлено 23:54. "Почервоніла" значна частина областей. Таким чином повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Запорізькій та інших областях.
Оновлено 23:58. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про активність тактичної авіації РФ.
"Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", — додав він.
Оновлено 00:02. "Групи Шахідів рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської — Сумської та Полтавської — Чернігівської областей", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 00:13. Повітряна тривога поширилася на ще три області. Є загроза застосування ворог безпілотників.
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