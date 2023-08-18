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Повітряна тривога шириться Україною: які області в небезпеці

18 серпня 2023 23:50
оновлено: 00:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повітряна тривога шириться Україною: які області в небезпеці
Безпілотник летить у небі. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 23:52. Повітряні сили повідомляють про активність ворожої авіації на східному напрямку та небезпеку від удару БпЛА.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:54. "Почервоніла" значна частина областей. Таким чином повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Запорізькій та інших областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:58. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про активність тактичної авіації РФ.

"Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", — додав він.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

Оновлено 00:02. "Групи Шахідів рухаються зі сходу на захід, по межах Харківської — Сумської  та Полтавської — Чернігівської областей", — повідомляють Повітряні сили.

Оновлено 00:13. Повітряна тривога поширилася на ще три області. Є загроза застосування ворог безпілотників.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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