Повітряна тривога шириться Україною: які області в небезпеці

Безпілотник летить у небі. Фото: google.com

В Україні ввечері, 18 серпня, оголосили про активність російської авіації та загрозу удару ворожими БпЛА. Таким чином повітряна тривога охопила північні та східні області в залізні лещата.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 23:54. "Почервоніла" значна частина областей. Таким чином повітряна тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Запорізькій та інших областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 23:58. Очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомляє про активність тактичної авіації РФ.

"Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області", — додав він.

Джерело: t.me/zoda_gov_ua

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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