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В Краматорске прозвучали мощные взрывы: что известно

26 августа 2023 19:19
обновлено: 19:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Краматорске прозвучали мощные взрывы: что известно
Мощный взрыв. Фото иллюстративное. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В субботу, 26 августа в Краматорске Донецкой области прозвучали мощные взрывы. Под обстрел попала окраина города.

Об этом пишут местные СМИ.

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Местные паблики сообщают, что под обстрел города попала окраина города. В небе поднялся столб густого дыма.

Кроме того, по информации местных СМИ, предположительно оккупанты ударили по газопроводу и сейчас горит магистральная труба.

"Говорят газопровод долбанули. Горит магистральная труба. Но это пока не точно! Без подтверждения", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что перед взрывом, в городе была объявлена воздушная тревога.

Напомним, что на значительной части Украины растянулась воздушная тревога ночью, 19 августа. Так, в Краматорске очевидцы слышали громкие взрывы, угроза повторного удара сохраняется.

Также мы сообщали, что 14 августа, поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно атака была проведена с использованием ЗРК С-300.

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