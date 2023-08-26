У Краматорську пролунали сильні вибухи: що відомо

Потужний вибух. Фото ілюстративні. Фото: google

У суботу, 26 серпня, у Краматорську Донецької області пролунали потужні вибухи. Під обстріл потрапила околиця міста.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

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Місцеві пабліки повідомляють, що під обстріл міста потрапила околиця міста. У небі здійнявся стовп густого диму.

Крім того, за інформацією місцевих ЗМІ, ймовірно, окупанти вдарили по газопроводу і зараз горить магістральна труба.

"Говорять газопровід довбали. Горить магістральна труба. Але це поки не точно! Без підтвердження", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що перед вибухом у місті було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що на значній частині України розтягнулася повітряна тривога вночі, 19 серпня. Так, у Краматорську очевидці чули гучні вибухи, загроза повторного удару зберігається.

Також ми повідомляли, що 14 серпня, пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атаку було проведено з використанням ЗРК С-300.