В Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу

Краматорский агент россиян

В Донецкой области был обнаружен очередной российский агент. Мужчина сдавал россиянам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в Краматорске.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Российский агент в Краматорске

Украинские правоохранители обнаружили в Краматорске коллаборанта, работавшего на российских захватчиков.

Так, в марте этого года, как установило следствие, мужчина вел переписку с модератором одной из пророссийских групп в Telegram.

Эта группа была создана для сбора нужной российским оккупантам информации военного характера.

Корректировка ракетных ударов

Краматорский предатель посылал организаторам этой группы информацию о месте дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города.

Полученную информацию оккупанты использовали для нанесения ракетного удара по одному из объектов в Краматорске.

Подозрение и мера пресечения

Задержанному предателю было поставлено в известность о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).

Суд избрал российскому агенту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что в феврале в Украине приговорили к 14 годам лишения свободы четырех коллаборантов, корректировавших ракетные удары по городам Донбасса, в частности, и по Краматорску.

Фото: Донецкая областная прокуратура