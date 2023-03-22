В Краматорске обнаружили предателя, корректировавшего российские ракетные удары по городу
В Донецкой области был обнаружен очередной российский агент. Мужчина сдавал россиянам информацию о местах дислокации подразделений ВСУ в Краматорске.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Российский агент в Краматорске
Украинские правоохранители обнаружили в Краматорске коллаборанта, работавшего на российских захватчиков.
Так, в марте этого года, как установило следствие, мужчина вел переписку с модератором одной из пророссийских групп в Telegram.
Эта группа была создана для сбора нужной российским оккупантам информации военного характера.
Корректировка ракетных ударов
Краматорский предатель посылал организаторам этой группы информацию о месте дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города.
Полученную информацию оккупанты использовали для нанесения ракетного удара по одному из объектов в Краматорске.
Подозрение и мера пресечения
Задержанному предателю было поставлено в известность о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины (ч. 3 ст. 114-2 УК Украины).
Суд избрал российскому агенту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, что в феврале в Украине приговорили к 14 годам лишения свободы четырех коллаборантов, корректировавших ракетные удары по городам Донбасса, в частности, и по Краматорску.
Фото: Донецкая областная прокуратура