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В Кременчуге раздались взрывы

27 июня 2023 12:11
обновлено: 12:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Кременчуге раздались взрывы
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня днем, 27 июня, в Полтавской области раздались взрывы. Громко было в городе Кременчуг.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Кременчуге

В 11:58 Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что вражеские ракеты летят в направлении города Кременчуг.

Пост
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

После этого мониторинговые Telegram-каналы начали писать о взрывах в городе.

Пост
Пост мониторингового Telegram-канала. Фото: скриншот

По состоянию на 12:07 воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:

Карта тревог
Карта воздушной тревоги по состоянию на 11:48. Фото: alerts.in.ua

Издание Obozrevatel сообщает, что после взрыва на место происшествия массово едут машины скорой помощи.

Годовщина уничтожения ТЦ "Амстор" в Кременчуге

Сегодня, 27 июня, ровно год, как российские оккупанты обстреляли торговый центр "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.

Напомним, сегодня, 27 июня, в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.

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