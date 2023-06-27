В Кременчуге раздались взрывы
Сегодня днем, 27 июня, в Полтавской области раздались взрывы. Громко было в городе Кременчуг.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Кременчуге
В 11:58 Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что вражеские ракеты летят в направлении города Кременчуг.
После этого мониторинговые Telegram-каналы начали писать о взрывах в городе.
По состоянию на 12:07 воздушная тревога объявлена в следующих областях Украины:
Издание Obozrevatel сообщает, что после взрыва на место происшествия массово едут машины скорой помощи.
Годовщина уничтожения ТЦ "Амстор" в Кременчуге
Сегодня, 27 июня, ровно год, как российские оккупанты обстреляли торговый центр "Амстор" в Кременчуге Полтавской области.
Напомним, сегодня, 27 июня, в 11:42 из российского аэродрома вылетели самолеты Ту-22м3. Они поднялись в городе Шайховка Калужской области.