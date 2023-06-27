У Кременчуці пролунали вибухи
Сьогодні вдень, 27 червня, у Полтавській області пролунали вибухи. Гучно було у місті Кременчуг.
Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.
Вибухи у Кременчуці
О 11:58 Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що ворожі ракети летять у напрямку міста Кременчуг.
Після цього моніторингові Telegram-канали почали писати про вибухи у місті.
Станом на 12:07 повітряну тривогу оголошено у таких областях України:
Видання Obozrevatel повідомляє, що після вибуху на місце події масово їдуть машини швидкої допомоги.
Річниця знищення ТЦ "Амстор" в Кременчуці
Сьогодні, 27 червня, рівно рік, як російські окупанти обстріляли торговельний центр "Амстор" у Кременчуці Полтавської області.
Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.