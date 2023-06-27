У Кременчуці пролунали вибухи

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: google.com

Сьогодні вдень, 27 червня, у Полтавській області пролунали вибухи. Гучно було у місті Кременчуг.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали.

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Вибухи у Кременчуці

О 11:58 Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що ворожі ракети летять у напрямку міста Кременчуг.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Після цього моніторингові Telegram-канали почали писати про вибухи у місті.

Допис моніторингового Telegram-каналу. Фото: скриншот

Станом на 12:07 повітряну тривогу оголошено у таких областях України:

Карта повітряної тривоги станом на 11:48. Фото: alerts.in.ua

Видання Obozrevatel повідомляє, що після вибуху на місце події масово їдуть машини швидкої допомоги.

Річниця знищення ТЦ "Амстор" в Кременчуці

Сьогодні, 27 червня, рівно рік, як російські окупанти обстріляли торговельний центр "Амстор" у Кременчуці Полтавської області.

Нагадаємо, сьогодні, 27 червня, о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.