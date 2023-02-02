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В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров

2 февраля 2023 12:30
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Сергей Лавров боится, что дальнобойное оружие ударит по россии
В россии снова угрожают Украине
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о необходимости "отодвинуть" ВСУ. По его словам, это нужно, чтобы западное дальнобойное оружие не попало территории россии.

Об этом министр заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.

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Подробности

Министр иностранных дел россии Сергей Лавров говорит, что сейчас войска рф пытаются "отодвинуть" украинскую артиллерию на такое расстояние, чтобы она не создавала угрозу для россии.

"Чем более дальнобойное оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", — заявил Лавров.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства рф пожаловался на то, что Президента Владимира Зеленского никто не "дёрнул", когда он заявлял, что не понимает, кто принимает решение в россии и с кем ему разговаривать. Из этого Лавров сделал вывод, что Президент Украины чувствует себя "несамостоятельной" фигурой, а также тем, кем "манипулируют".

Также министр назвал "ложью", что россия отказывается от переговоров. По его словам, против россии сейчас "воюет целый блок НАТО".

Вспомнил Сергей Лавров и традиционный тезис о "нацизме":

"Попытка нанести россии такое поражение, чтобы окончательно решить "российский вопрос", — это нацизм, и на Западе, в частности, в Германии, есть политики, которые были бы не против его возрождения".

Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что путин дал приказ армии россии оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта.

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