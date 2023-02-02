Сергей Лавров боится, что дальнобойное оружие ударит по россии

В кремле боятся дальнобойного западного оружия: что предлагает Лавров
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил о необходимости "отодвинуть" ВСУ. По его словам, это нужно, чтобы западное дальнобойное оружие не попало территории россии.
Об этом министр заявил в интервью российским пропагандистским СМИ.
-
Сообщено о подозрении: запускавший фейерверк одессит будет отвечать перед судом
-
Под огнем оказались десятки гражданских объектов: полиция сообщила о последствиях новых обстрелов Донбасса
-
В США сделали важное заявление по поводу россиян на Олимпиаде-2024
-
Секреты красоты от знаменитостей, которые помогут в зимние морозы
-
В Одессе снизилась заболеваемость Covid-19 и другими ОРВИ
-
Работа во время войны: Минреинтеграции дало советы украинцам
-
Завершение ремонта на подстанциях и увеличенные лимиты: какая сейчас ситуация в энергосистеме
-
Финляндия упрощает юридическую процедуру по изменению пола
-
"Самую тяжелую игру уже сыграли": Лионель Месси рассказал, что чувствовал перед финалом Кубка Мира-2022
-
Махинации с землей: чиновник Одесской ОВА разоблачен на взятке
Подробности
Министр иностранных дел россии Сергей Лавров говорит, что сейчас войска рф пытаются "отодвинуть" украинскую артиллерию на такое расстояние, чтобы она не создавала угрозу для россии.
"Чем более дальнобойное оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются нашей страной", — заявил Лавров.
Кроме того, глава внешнеполитического ведомства рф пожаловался на то, что Президента Владимира Зеленского никто не "дёрнул", когда он заявлял, что не понимает, кто принимает решение в россии и с кем ему разговаривать. Из этого Лавров сделал вывод, что Президент Украины чувствует себя "несамостоятельной" фигурой, а также тем, кем "манипулируют".
Также министр назвал "ложью", что россия отказывается от переговоров. По его словам, против россии сейчас "воюет целый блок НАТО".
Вспомнил Сергей Лавров и традиционный тезис о "нацизме":
"Попытка нанести россии такое поражение, чтобы окончательно решить "российский вопрос", — это нацизм, и на Западе, в частности, в Германии, есть политики, которые были бы не против его возрождения".
Напомним, ранее в украинской разведке сообщали, что путин дал приказ армии россии оккупировать Донецкую и Луганскую области до марта.