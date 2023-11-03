В Кремле отреагировали на статью Залужного о ситуации на фронте
Пресссекретарь Президента России Дмитрий Песков не соглашается со словами главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о том, что война зашла в тупик. Он считает абсурдным возможность победы Украины в войне.
Об этом пишут российские СМИ.
Реакция Пескова на статью Залужного
"Нет, война не зашла в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции. Все относящиеся цели должны быть выполнены", — сказал он.
По словам пресс-секретаря Путина, Украина давно должна понять, что "абсурдно даже говорить о возможности ее победы на поле боя".
"Киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя - это абсурдно. И чем раньше киевский режим для себя это осознает, тем скорее откроются какие-то перспективы", — отметил представитель Кремля.
Напомним, что в The Economist обнародовали статью Залужного о ходе войны в Украине. Там он рассказал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины должно быстрее продвигаться и длиться около четырех месяцев. Однако военные столкнулись с рядом проблем, и, по всей вероятности, война зашла в тупик.
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