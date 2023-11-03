У Кремлі відреагували на статтю Залужного про ситуацію на фронті

Прессекретар Президента Росії Дмитро Пєсков. Фото: Anadolu

Прессекретар Президента Росії Дмитро Пєсков не погоджується зі словами головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що війна зайшла у глухий кут. Він вважає абсурдним можливість перемоги України у війні.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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"Ні, війна не зайшла у глухий кут. Росія послідовно продовжує проведення спеціальної військової операції. Всі цілі, які ставилися, повинні бути виконані", — сказав він.

За словами прессекретаря Путіна, Україна давно має зрозуміти, що "абсурдно навіть говорить про можливість її перемоги на полі бою".

"Київському режиму вже давно потрібно було зрозуміти, що навіть говорити про якісь перспективи перемоги київського режиму на полі бою — це абсурдно. І чим раніше київський режим для себе це усвідомить, тим скоріше відкриються якісь перспективи", — зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, що в The Economist оприлюднили статтю Залужного про перебіг війни в Україні. Там він розповів, що контрнаступ Збройних сил України мав би швидше просуватися та тривати близько чотирьох місяців. Однак військові зіткнулися з низкою проблем, і, ймовірно, війна зайшла в глухий кут.