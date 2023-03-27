В Крыму активно растет проукраинское настроение, — Минреинтеграции
Во временно оккупированных населенных пунктах полуострова Крым заметно возросло количество желтых ленточек, патриотических граффити и антивоенных призывов на открытках. Таким образом, граждане, неравнодушные к судьбе своего региона, выражают свою уверенность в неизбежности возвращения Крыма под контроль Украины.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
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Крым — это Украина
Параллельно активизировалось партизанское движение, свидетельствуя о моральном духе и патриотических настроениях крымчан, стремящихся к возрождению украинского суверенитета на полуострове. В то же время, российские ставленники и представители военного командования, испытывая страх перед возможным развитием событий, начинают вывозить свои семьи и продавать имущество.
Чтобы скрыть свой страх и попытаться укрепить свое положение, российская сторона увеличивает количество военной техники на территории полуострова. В связи с этим, морское побережье Крыма постепенно превращается в оборонительную линию. Исходя из обстановки, сезон отдыха в Крыму, скорее всего, будет нарушен, что повлечет негативные последствия для местного туристического сектора.
Украинские власти в свою очередь призывают жителей полуострова проявлять бдительность и осторожность, не поддаваться провокациям со стороны оккупационных сил. Такое внимание к ситуации и поддержка патриотически настроенных крымчан укрепляют веру в будущее возвращение полуострова под украинский контроль.
В целом, на Крымском полуострове наблюдается рост активности граждан, стремящихся к восстановлению украинской власти. В то же время, российская сторона пытается укрепить свое присутствие, но страх и неуверенность заставляют их предпринимать меры по уходу своих семей и продаже имущества.
Напомним, что на Керченском полуострове начали готовиться к предстоящим боевым действиям. В частности, на пляжах в районе села Новоотрадное российские оккупанты оборудовали огневые позиции.