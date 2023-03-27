В Крыму на пляжах оборудовали огневые позиции

В 2023 году в Крыму курортного сезона не будет

На Керченском полуострове начали готовиться к предстоящим боевым действиям. В частности, на пляжах в районе села Новоотрадное российские оккупанты оборудовали огневые позиции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Огневые позиции на крымских пляжах

В сети появились фотографии крымских пляжей на Керченском полуострове.

В районе села Новоотрадное на пляжах российские оккупанты выстроили огневые позиции.

"Просто подготовка к курортному сезону", — саркастически прокомментировали увиденное авторы Telegram-канала.

Крымчан готовят к боевым действиям

Ранее стало известно, что в Крыму начали раздавать памятки с предупреждениями о предстоящей войне на полуострове.

В частности, было зафиксировано распространение следующей информации:

как вести себя ученикам во время артобстрела;

как вести себя во время боевых действий;

как выжить мирным жителям во время боевых действий;

и другие подобные рекомендации.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освободить оккупированный Крым можно только военным путем. Также он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.

Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"