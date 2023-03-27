В Крыму на пляжах оборудовали огневые позиции
На Керченском полуострове начали готовиться к предстоящим боевым действиям. В частности, на пляжах в районе села Новоотрадное российские оккупанты оборудовали огневые позиции.
Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".
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Огневые позиции на крымских пляжах
В сети появились фотографии крымских пляжей на Керченском полуострове.
В районе села Новоотрадное на пляжах российские оккупанты выстроили огневые позиции.
"Просто подготовка к курортному сезону", — саркастически прокомментировали увиденное авторы Telegram-канала.
Крымчан готовят к боевым действиям
Ранее стало известно, что в Крыму начали раздавать памятки с предупреждениями о предстоящей войне на полуострове.
В частности, было зафиксировано распространение следующей информации:
- как вести себя ученикам во время артобстрела;
- как вести себя во время боевых действий;
- как выжить мирным жителям во время боевых действий;
- и другие подобные рекомендации.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что освободить оккупированный Крым можно только военным путем. Также он отметил, что стратегия по деоккупации полуострова, принятая в 2021 году, уже не актуальна и требует изменений.
Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"