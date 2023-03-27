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У Криму активно зростає проукраїнський настрій, — Мінреінтеграції

27 березня 2023 14:39
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Люди у Криму
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У тимчасово окупованих населених пунктах півострова Крим помітно зросла кількість жовтих стрічок, патріотичних графіті та антивоєнних закликів на листівках. Таким чином, громадяни, які небайдужі до долі свого регіону, висловлюють свою впевненість у неминучості повернення Криму під контроль України.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

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Паралельно активізувався партизанський рух, засвідчивши про моральний дух і патріотичні настрої кримчан, які прагнуть відродження українського суверенітету на півострові. Водночас російські ставленики та представники військового командування, відчуваючи страх перед можливим розвитком подій, починають вивозити свої сім'ї та продавати майно.

Щоб приховати свій страх і спробувати зміцнити своє становище, російська сторона збільшує кількість військової техніки біля півострова. У зв'язку з цим морське узбережжя Криму поступово перетворюється на оборонну лінію. З огляду на ситуацію сезон відпочинку в Криму, найімовірніше, буде порушено, що спричинить негативні наслідки для місцевого туристичного сектору.

Українська влада своєю чергою закликає мешканців півострова виявляти пильність та обережність, не піддаватися провокаціям з боку окупаційних сил. Така увага до ситуації та підтримка патріотично налаштованих кримчан зміцнюють віру у майбутнє повернення півострова під український контроль.

Загалом на Кримському півострові спостерігається зростання активності громадян, які прагнуть відновлення української влади. Водночас російська сторона намагається зміцнити свою присутність, але страх і невпевненість змушують їх вживати заходів щодо догляду своїх сімей та продажу майна.

Нагадаємо, що на Керченському півострові почали готуватися до майбутніх бойових дій. Зокрема, на пляжах у районі села Нововідрадне російські окупанти обладнали вогневі позиції.

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