В Крыму слышны взрывы и выстрелы: что известно

В Крыму снова слышны взрывы

В понедельник вечером, 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое слышны сильные взрывы. На опубликованных местными жителями видео, слышны выстрелы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Крыму

Сообщается, что местные жители слышали несколько взрывов. Об этом они пишут в соцсетях.

Звуки "хлопка" слышали ориентировочно в 20:49. Через несколько минут раздались новые взрывы. Телеграмм-канал "Николаевский Ваньок" сообщает, что на место происшествия уже поехали скорые, а возле одной из школ вспыхнул пожар. Там расположен военный городок окупантов.

Кроме того, на видео слышны звуки "прилетов" и стрельба.

Напомним, 16 марта в Мариуполе, в селе Малоянисоль раздались взрывы на складе у кафиров. В результате взрывов начался пожар.