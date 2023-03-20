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В Крыму слышны взрывы и выстрелы: что известно

20 марта 2023 22:04
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В Крыму снова слышны взрывы
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В понедельник вечером, 20 марта, во временно оккупированном Крыму у аэродрома в Джанкое слышны сильные взрывы. На опубликованных местными жителями видео, слышны выстрелы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщается, что местные жители слышали несколько взрывов. Об этом они пишут в соцсетях.

Звуки "хлопка" слышали ориентировочно в 20:49. Через несколько минут раздались новые взрывы. Телеграмм-канал "Николаевский Ваньок" сообщает, что на место происшествия уже поехали скорые, а возле одной из школ вспыхнул пожар. Там расположен военный городок окупантов.

Кроме того, на видео слышны звуки "прилетов" и стрельба.

скриншот

Напомним, 16 марта в Мариуполе, в селе Малоянисоль раздались взрывы на складе у кафиров. В результате взрывов начался пожар.

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