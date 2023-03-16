У Маріуполі горить склад окупантів: перші подробиці

Горить склад окупантів, який вони наполегливо формували останні тижні

У Маріуполі, в селі Малоянісоль пролунали вибухи на складі в окупантів. Внаслідок вибухів почалася пожежа.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

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"Маріупольскій район. с. Малоянісоль. Бавовна.

Пожежа та детонація. Мінус склад окупантів, який вони так наполегливо формували останні тижні", — розповів Андрющенко.

Раніше цього дня у Маріуполі та районі було чутно роботу ППО та звуки, схожі на роботу "Градів". Радник мера припускає, що, скоріш за все, це був відгук детонації.

Після вибухів окупанти знов підняли гвинтокрили в бік влучання.

Нагадаємо, 13 березня в окупованому Маріуполі було чути вибухи. У місті працювала ворожа ППО та була піднята російська авіація.

За словами радника міського голови населеного пункту Петра Андрющенка, було чути три вибухи. "Бавовна" була в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії "Мелекіне – Білосарайська Коса – Ялта – Урзуф".