У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо
У понеділок ввечері, 20 березня, у тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої чути сильні вибухи. На опублікованих місцевими жителями відео, чути постріли.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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Вибухи в Криму
Повідомляється, що місцеві чули кілька вибухів. Про це вони пишуть в соціальних мережах.
Звуки "бавовни" чули орієнтовно о 20:49. Через кілька хвилин пролунали нові вибухи. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що на місце події уже поїхали швидкі, а біля однієї зі шкіл спалахнула пожежа. Там розташоване військове містечко окупантів.
Окрім того, на відео чути звуки "прильотів" та стрілянину.
Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі, в селі Малоянісоль пролунали вибухи на складі в окупантів. Внаслідок вибухів почалася пожежа.