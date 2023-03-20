У Криму чутно вибухи та постріли: що відомо

У Криму знову чутно вибухи

У понеділок ввечері, 20 березня, у тимчасово окупованому Криму біля аеродрому в Джанкої чути сильні вибухи. На опублікованих місцевими жителями відео, чути постріли.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Криму

Повідомляється, що місцеві чули кілька вибухів. Про це вони пишуть в соціальних мережах.

Звуки "бавовни" чули орієнтовно о 20:49. Через кілька хвилин пролунали нові вибухи. Телеграм-канал "Миколаївський Ваньок" повідомляє, що на місце події уже поїхали швидкі, а біля однієї зі шкіл спалахнула пожежа. Там розташоване військове містечко окупантів.

Окрім того, на відео чути звуки "прильотів" та стрілянину.

Нагадаємо, 16 березня у Маріуполі, в селі Малоянісоль пролунали вибухи на складі в окупантів. Внаслідок вибухів почалася пожежа.