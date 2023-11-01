Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война 2022 arrow В Крыму раздается воздушная тревога — россияне перекрыли мост arrow

В Крыму раздается воздушная тревога — россияне перекрыли мост

1 ноября 2023 10:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Крыму раздается воздушная тревога — россияне перекрыли мост
Автомобили на Крымском мосту. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром в Крыму была объявлена воздушная тревога. Оккупанты сразу же перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Воздушная тревога в Крыму 1 ноября

Сегодня утром, 1 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого перекрыли движение по Крымскому мосту. Кроме того, россияне перекрыли морской и наземный транспорт. О причинах инцидента не сообщается.

Впоследствии российские паблики начали публиковать сообщения о работе ПВО.

"Работаем, братья. Слава ПВО", — говорится в сообщении.

null

Напомним, это уже не первый раз звучит воздушная тревога в Севастополе. Звуки сирены звучали около 07:00. В городе были видны звуки взрывов и дым.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Новость с видео

07:15 Шикарный пирог по рецепту бабушки, который вкуснее, чем торт

Актуальное по теме