В Крыму раздается воздушная тревога — россияне перекрыли мост
1 ноября 2023 10:03
Автомобили на Крымском мосту. Фото: росСМИ
Сегодня утром в Крыму была объявлена воздушная тревога. Оккупанты сразу же перекрыли Крымский мост.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
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Сегодня утром, 1 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого перекрыли движение по Крымскому мосту. Кроме того, россияне перекрыли морской и наземный транспорт. О причинах инцидента не сообщается.
Впоследствии российские паблики начали публиковать сообщения о работе ПВО.
"Работаем, братья. Слава ПВО", — говорится в сообщении.
Напомним, это уже не первый раз звучит воздушная тревога в Севастополе. Звуки сирены звучали около 07:00. В городе были видны звуки взрывов и дым.
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