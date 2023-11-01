В Крыму раздается воздушная тревога — россияне перекрыли мост

Автомобили на Крымском мосту. Фото: росСМИ

Сегодня утром в Крыму была объявлена воздушная тревога. Оккупанты сразу же перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

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Воздушная тревога в Крыму 1 ноября

Сегодня утром, 1 ноября, в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого перекрыли движение по Крымскому мосту. Кроме того, россияне перекрыли морской и наземный транспорт. О причинах инцидента не сообщается.

Впоследствии российские паблики начали публиковать сообщения о работе ПВО.

"Работаем, братья. Слава ПВО", — говорится в сообщении.

Напомним, это уже не первый раз звучит воздушная тревога в Севастополе. Звуки сирены звучали около 07:00. В городе были видны звуки взрывов и дым.