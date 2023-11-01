У Криму лунає повітряна тривога — росіяни перекрили міст

Автомобілі на Кримському мосту. Фото: росЗМІ

Сьогодні зранку у Криму оголосили повітряну тривогу. Окупанти одразу ж перекрили Кримський міст.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Повітряна тривога у Криму 1 листопада

Сьогодні зранку, 1 листопада, у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Одразу після цього перекрили рух Кримським мостом. Окрім того, росіяни перекрили морський та наземний громадський транспорт. Про причини інциденту не повідомляється.

Згодом російські пабліки почали публікувати повідомлення про роботу ППО.

"Працюємо, брати. Слава ППО", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, це вже не вперше лунає повітряна тривога в Севастополі. Звуки сирени лунали близько 07:00 сьогодні. У місті було видно звуки вибухів та дим.