​​​​​​​У Криму на пляжах обладнали вогневі позиції

2023 року в Криму курортного сезону не буде

На Керченському півострові почали готуватися до майбутніх бойових дій. Зокрема, на пляжах в районі села Новоотрадне російські окупанти обладнали вогневі позиції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Вогневі позиції на кримських пляжах

В мережі з’явилися фотографії кримських пляжів на Керченському півострові.

В районі села Новоотрадне на пляжах російські окупанти вибудували вогневі позиції.

"Просто підготовка до курортного сезону", — саркастично прокоментували побачене автори Telegram-каналу.

Кримчан готують до бойових дій

Раніше стало відомо, що у Криму почали роздавати пам’ятки з попередженнями про майбутню війну на півострові.

Зокрема, було зафіксовано поширення наступної інформації:

як поводитися учням під час артобстрілу;

як поводитися під час бойових дій;

як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;

та інші подібні рекомендації.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнити окупований Крим можна лише військовим шляхом. Також він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.

Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"