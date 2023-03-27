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​​​​​​​У Криму на пляжах обладнали вогневі позиції

27 березня 2023 08:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
2023 року в Криму курортного сезону не буде
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

На Керченському півострові почали готуватися до майбутніх бойових дій. Зокрема, на пляжах в районі села Новоотрадне російські окупанти обладнали вогневі позиції.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Вогневі позиції на кримських пляжах

В мережі з’явилися фотографії кримських пляжів на Керченському півострові.

В районі села Новоотрадне на пляжах російські окупанти вибудували вогневі позиції.

"Просто підготовка до курортного сезону", — саркастично прокоментували побачене автори Telegram-каналу.

Вогневі позиції на пляжах в Криму

Кримчан готують до бойових дій

Раніше стало відомо, що у Криму почали роздавати пам’ятки з попередженнями про майбутню війну на півострові.

Зокрема, було зафіксовано поширення наступної інформації:

  • як поводитися учням під час артобстрілу;
  • як поводитися під час бойових дій;
  • як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;
  • та інші подібні рекомендації.

Вогневі позиції на пляжах в Криму

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнити окупований Крим можна лише військовим шляхом. Також він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.

Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"

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