У Криму на пляжах обладнали вогневі позиції
На Керченському півострові почали готуватися до майбутніх бойових дій. Зокрема, на пляжах в районі села Новоотрадне російські окупанти обладнали вогневі позиції.
Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".
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Вогневі позиції на кримських пляжах
В мережі з’явилися фотографії кримських пляжів на Керченському півострові.
В районі села Новоотрадне на пляжах російські окупанти вибудували вогневі позиції.
"Просто підготовка до курортного сезону", — саркастично прокоментували побачене автори Telegram-каналу.
Кримчан готують до бойових дій
Раніше стало відомо, що у Криму почали роздавати пам’ятки з попередженнями про майбутню війну на півострові.
Зокрема, було зафіксовано поширення наступної інформації:
- як поводитися учням під час артобстрілу;
- як поводитися під час бойових дій;
- як вижити мирним мешканцям під час бойових дій;
- та інші подібні рекомендації.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що звільнити окупований Крим можна лише військовим шляхом. Також він зазначив, що стратегія щодо деокупації півострова, прийнята у 2021 році, вже не є актуальною та потребує змін.
Фото: Telegram-канал "Крымский ветер"