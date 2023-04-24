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В Крыму оккупанты ищут партизан, — ЦНС

24 апреля 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Крыму оккупанты ищут партизан, — ЦНС
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На временно оккупированном полуострове Крым продолжаются действия против украинских граждан, которые подозреваются в "нелояльности" к оккупационным властям. Среди таких действий — проведение обысков в квартирах без присутствия хозяев и выборочные проверки на улицах.

Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления.

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Такие меры направлены на выявление и пресечение деятельности украинского подполья, которое оказывает сопротивление оккупации Крыма. Однако, эти действия вызывают недовольство среди населения полуострова, которое все больше выражает свою протестную позицию.

Кроме того, представители оккупационных администраций проводят активную мобилизационную кампанию, что еще больше усиливает недовольство населения. По мнению жителей Крыма, эта кампания направлена на вооружение и мобилизацию местного населения для противодействия украинским властям.

В целом, ситуация на Крымском полуострове остается напряженной, и несмотря на проводимые оккупационными властями меры, украинское подполье продолжает свою деятельность. При этом, недовольство населения только усиливается, что может привести к негативным последствиям для оккупационных властей в будущем.

Напомним, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, концом войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

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