Возвращение Крыма станет финальной точкой в завершении войны, — Буданов

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Концом войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина.

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По словам Буданова, война будет продолжаться до тех пор, пока все украинские территории, включая Донбасс и Крым, не будут возвращены под контроль Украины.

"Крым — это часть территории Украины, без возвращения Крыма ситуация не завершится. Никто ее не завершит, как бы ни хотел ", — заявил глава ГУР МО.

Однако война не завершится, если Крым деоккупируют первым, чем Донецкую и Луганскую области.

"Если Крым будет последним изъят – это финал. Если Крым будет первым изъят, а Донбасс еще не изъят – то это не финал", — уточняет Буданов.

Невозможно завершить эту войну без разрешения территориальных проблем.

Завершить эту войну можно исключительно одним путем – это возвращением границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-то часть территорий ", — отмечает руководитель Главного управления разведки.

Он также заявил, что выход на границы 91-го года в течение 2023-го является "совершенно обозримым" для украинской армии.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал о дальнейшей судьбе Крыма. По его словам, все идет по плану.