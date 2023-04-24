У Криму окупанти шукають партизанів, — ЦНС

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованому півострові Крим продовжуються дії проти українських громадян, які підозрюються у "нелояльності" до окупаційної влади. Серед таких дій — проведення обшуків у квартирах без присутності господарів та вибіркові перевірки на вулицях.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

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Такі заходи спрямовані на виявлення та припинення діяльності українського підпілля, яке чинить опір окупації Криму. Однак ці дії викликають невдоволення серед населення півострова, яке дедалі більше висловлює свою протестну позицію.

Крім того, представники окупаційних адміністрацій проводять активну мобілізаційну кампанію, що ще більше посилює невдоволення населення. На думку жителів Криму, ця кампанія спрямована на озброєння та мобілізацію місцевого населення для протидії українській владі.

Загалом ситуація на Кримському півострові залишається напруженою, і незважаючи на заходи, що проводяться окупаційною владою, українське підпілля продовжує свою діяльність. При цьому невдоволення населення лише посилюється, що може призвести до негативних наслідків для окупаційної влади у майбутньому.

Нагадаємо, за словами глави ГУР Кирила Буданова, кінцем війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.