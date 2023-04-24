Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму окупанти шукають партизанів, — ЦНС arrow

У Криму окупанти шукають партизанів, — ЦНС

24 квітня 2023 17:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Криму окупанти шукають партизанів, — ЦНС
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На тимчасово окупованому півострові Крим продовжуються дії проти українських громадян, які підозрюються у "нелояльності" до окупаційної влади. Серед таких дій — проведення обшуків у квартирах без присутності господарів та вибіркові перевірки на вулицях.

Про це повідомляє Центр Національного Спротиву.

Читайте також:

Окупанти у Криму

Такі заходи спрямовані на виявлення та припинення діяльності українського підпілля, яке чинить опір окупації Криму. Однак ці дії викликають невдоволення серед населення півострова, яке дедалі більше висловлює свою протестну позицію.

Крім того, представники окупаційних адміністрацій проводять активну мобілізаційну кампанію, що ще більше посилює невдоволення населення. На думку жителів Криму, ця кампанія спрямована на озброєння та мобілізацію місцевого населення для протидії українській владі.

Загалом ситуація на Кримському півострові залишається напруженою, і незважаючи на заходи, що проводяться окупаційною владою, українське підпілля продовжує свою діяльність. При цьому невдоволення населення лише посилюється, що може призвести до негативних наслідків для окупаційної влади у майбутньому.

Нагадаємо, за словами глави ГУР Кирила Буданова, кінцем війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:23 Буде дві категорії споживачів: як планують підвищувати тарифи на електрику

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB