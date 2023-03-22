В Крыму по радио звучат рекомендации по эвакуации с полуострова: что известно
В оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.
Об этом пишут местные Telegram-каналы со ссылкой на заявление так называемого советника главы Крыма Олега Крючкова.
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Так, сегодня, 22 марта, на радиостанциях Крыма раздался сигнал о воздушной тревоге. Кроме того, население известили о том, как эвакуироваться с полуострова, и призыв собрать "тревожный чемодан".
В свою очередь, оккупационная "власть" полуострова заявила, что это хакерский злом и призвала жителей Крыма "не паниковать".
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев эксклюзивно для Новини.LIVE рассказал, что означают последние взрывы в Джанкое и может ли это свидетельствовать о начале деоккупации полуострова.
Напомним, в понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Там расположена российская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.