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ЗСУ розпочинають деокупацію Криму: експерт пояснив потужну бавовну в Джанкої

21 березня 2023 12:29
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Бавовна в Криму 20 березня: експерт пояснив вибухи у Джанкої
20 березня кілька ударних безпілотників атакували район залізничної станції Джанкой у т.о. Криму. Фото: Unsplash
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Нанесення ударів по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції по деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року.

Відповідно "кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових компаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на запоріжському та херсонському напрямках.

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Про це в коментарі Новини.LIVE сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Важливість Джанкою для росіян: пояснення

За його словами, першим етапом по деокупації Херсонської та Харківської областей було нанесення ударів по складах ворога, місцях накопичення та зосередження важкої техніки. Те ж саме ми зараз спостерігаємо в Криму, зокрема, у вибухах в Джанкої ввечері понеділка 20 березня.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

"Джанкой — важливий залізничний вузол, який зʼєднує окупановані території Херсонської та Запоріжської областей з анексованими районами Криму. Там розташований важливе летовище, яке використовується окупаційною армією для розміщення підрозділів ВПС. З його території наносяться удари по позиціям ЗСУ в Херсонській і Запоріжській областях", — нагадав Снєгирьов.
 

Також в районі Джанкою, за його словами, зосереджені великі склади зі зброєю, через що там неодноразово й відбувалася "бавовна" раніше. Причому, окупанти зберігають зброю та боєприпаси у приміщеннях, які функціонально не відповідають вимогам по такому зберіганню. Зокрема, це свиноферми та інші підприємстава АПК Криму. І це створює загрози для цивільного населення.

"Бавовни, які ми бачимо в Криму, — чіткий сигнал рф, що Україна розглядає виключно військовий характер звільнення півострова. Якщо раніше обговорювався дипломатичний шлях, то наразі він зазнав суттєвих змін. Нанесення ударів по військовим обʼєктам на території Криму — законні цілі ЗСУ. Це свідчить про те, що ніяких червоних ліній, про які говорить російський диктатор — не існує", — підсумував Снєгирьов.

уламки
Окупаційні медіа поширили фото уламків нібито збитих беспілотників

Бавовна в Джанкої: що відомо

Нагадаємо, у понеділок ввечері, 20 березня, кілька ударних безпілотників атакували район залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Там розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України. 

Було чутно кілька сильних вибухів та постріли зі стрілецької зброї. За даними української розвідки, вибухи знищили російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували там під час транспортування залізницею.

У повідомленні йдеться, що ці ракети розроблені для пусків з надводних кораблів російського чорноморського флоту і мають велику дальність поразки — понад 2500 кілометрів за наземними цілями і 375 кілометрів за морськими. Поки що невідомо, хто і яким чином організував цей вибух.

Цей інцидент може мати серйозні наслідки для росії, оскільки він може бути розглянутий як ще один крок у процесі демілітаризації країни. Водночас ця подія може підготувати півострів Крим до деокупації та повернення її під контроль України. Крім того, це може викликати в росії необхідність перегляду своєї стратегії безпеки та збройової програми.

Після атаки безпілотників, окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайної ситуації в Джанкої.

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