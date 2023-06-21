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В Крыму произошел взрыв на железной дороге

21 июня 2023 09:29
обновлено: 09:54
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Крыму произошел взрыв на железной дороге
Железная дорога. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

На Крымском полуострове в среду, 21 июня, возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Местные гауляйтеры заявили о якобы повреждении железнодорожных путей в Феодосии из-за взрыва. 

Об этом сообщил "глава" Крыма Сергей Аксенов.

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"Железнодорожное движение должно быть восстановлено в ближайшие два часа. Никаких пострадавших в результате инцидента не зарегистрировано. На месте инцидента активно трудятся специализированные службы", — говорится в сообщении Аксенова.

Крым
Сообщение Сергея Аксенова. Фото: скриншот

В дополнение к этому "советник" Сергея Аксенова, Олег Крючков, уточнил, что появившаяся проблема с повреждением железнодорожного полотна привела к отмене двух утренних электричек.

Крым
Сообщение Олега Крючкова. Фото: скриншот

Что сказали партизаны группы АТЕШ

Партизаны группы АТЕШ иронично отреагировали на взрыв в Феодосии. Также они подтвердили, что железнодорожное сообщение остановили и взяли ответственность за взрыв на себя.

АТЕШ
Сообщение группы АТЕШ. Фото: скриншот
АТЕШ
Сообщение группы АТЕШ. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.

Захватчики планируют в первую очередь вывезти представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. К тому же они требуют списки материально-культурных ценностей, которые хотят украсть.

Также мы писали, что на фоне масштабной воздушной тревоги в Украине раздаются взрывы также и во временно оккупированном Крыму.

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