У Криму стався вибух на залізниці

Залізна дорога. Фото: росЗМІ

На Кримському півострові в середу, 21 червня, виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.

Про це повідомив "голова" Криму Сергій Аксьонов.

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"Залізничний рух має бути відновлено в найближчі дві години. Жодних постраждалих внаслідок інциденту не зареєстровано. На місці інциденту активно працюють спеціалізовані служби", — йдеться у повідомленні Аксьонова.

Повідомлення Сергія Аксьонова. Фото: скриншот

На додаток до цього "радник" Сергія Аксьонова, Олег Крючков, уточнив, що проблема з пошкодженням залізничного полотна, що виникла, призвела до скасування двох ранкових електричок.

Повідомлення Олега Крючкова. Фото: скриншот

Що сказали партизани групи АТЕШ

Партизани групи АТЕШ іронічно відреагували на вибух у Феодосії. Також вони підтвердили, що залізничне сполучення зупинили та взяли відповідальність за вибух на себе.

Повідомлення групи АТЕШ. Фото: скріншот

Повідомлення групи АТЕШ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що російські окупанти планують провести евакуацію із півночі Криму. До того ж вони хочуть вкрасти матеріально-культурні цінності.

Загарбники планують насамперед вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім'ї, а також техніку та документи. До того ж вони вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які хочуть вкрасти.

Також ми писали, що на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні лунають вибухи також у тимчасово окупованому Криму.