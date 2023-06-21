Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Криму стався вибух на залізниці arrow

У Криму стався вибух на залізниці

21 червня 2023 09:29
оновлено: 09:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Криму стався вибух на залізниці
Залізна дорога. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Кримському півострові в середу, 21 червня, виникли проблеми із залізничним сполученням. Місцеві гауляйтери заявили про нібито пошкодження залізничних колій у Феодосії через вибух.

Про це повідомив "голова" Криму Сергій Аксьонов.

Читайте також:

Що відомо про вибух у Феодосії

"Залізничний рух має бути відновлено в найближчі дві години. Жодних постраждалих внаслідок інциденту не зареєстровано. На місці інциденту активно працюють спеціалізовані служби", — йдеться у повідомленні Аксьонова.

Крим
Повідомлення Сергія Аксьонова. Фото: скриншот

На додаток до цього "радник" Сергія Аксьонова, Олег Крючков, уточнив, що проблема з пошкодженням залізничного полотна, що виникла, призвела до скасування двох ранкових електричок.

Крим
Повідомлення Олега Крючкова. Фото: скриншот

Що сказали партизани групи АТЕШ

Партизани групи АТЕШ іронічно відреагували на вибух у Феодосії. Також вони підтвердили, що залізничне сполучення зупинили та взяли відповідальність за вибух на себе.

АТЕШ
Повідомлення групи АТЕШ. Фото: скріншот
АТЕШ
Повідомлення групи АТЕШ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що російські окупанти планують провести евакуацію із півночі Криму. До того ж вони хочуть вкрасти матеріально-культурні цінності.

Загарбники планують насамперед вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім'ї, а також техніку та документи. До того ж вони вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які хочуть вкрасти.

Також ми писали, що на тлі масштабної повітряної тривоги в Україні лунають вибухи також у тимчасово окупованому Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Новина з відео

19:57 Чому знятих з військового обліку не випустять за кордон: коментар адвоката

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB