Оккупанты готовят эвакуацию населения с севера Крыма

Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российские оккупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Эвакуация населения из Крыма

Россияне уже отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере Крыма по подготовке эвакуации людей.

"Поэтому были отданы указания по списку населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск", — говорится в сообщении.

Захватчики планируют в первую очередь вывезти представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. К тому же они требуют списки материально-культурных ценностей, которые хотят украсть в Россию.

Напомним, в Главном управлении разведки объяснили, почему украинские Вооруженные Силы не зашли в Крым до конца весны этого года, как прогнозировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Также мы писали, что российские оккупанты стремятся наладить паромную переправу между Крымом и Таманским полуостровом.

Добавим, российские оккупационные войска готовят провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске. Возможный взрыв на химзаводе скажется не только на украинцах, а коснется и жителей России и Турции.