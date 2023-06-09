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Оккупанты готовят эвакуацию населения с севера Крыма

9 июня 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты готовят эвакуацию населения с севера Крыма
Люди в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Россияне уже отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере Крыма по подготовке эвакуации людей.

"Поэтому были отданы указания по списку населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию РФ. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск", — говорится в сообщении.

Захватчики планируют в первую очередь вывезти представителей оккупационных администраций и их семьи, а также технику и документы. К тому же они требуют списки материально-культурных ценностей, которые хотят украсть в Россию.

Напомним, в Главном управлении разведки объяснили, почему украинские Вооруженные Силы не зашли в Крым до конца весны этого года, как прогнозировал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Также мы писали, что российские оккупанты стремятся наладить паромную переправу между Крымом и Таманским полуостровом.

Добавим, российские оккупационные войска готовят провокацию на заводе "Крымский титан" в Армянске. Возможный взрыв на химзаводе скажется не только на украинцах, а коснется и жителей России и Турции.

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