Дело партизан: в Крыму произошел взрыв, повредивший железнодорожные пути

Поезд в Крым. Фото: Wikimedia Commons

В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях. Это случилось около 16 часов, когда проезжал товарный поезд.

Об этом сообщили российский телеграмм-канал "Baza" и "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

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Взрыв или случайность?

Известно, что в результате взрыва повреждены железнодорожные пути. Движение поездов остановлено.

В телеграмм-канале добавили, что произошло это на глазах железнодорожников. Машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпались стекла, сам машинист не пострадал.

В свою очередь Аксенов не написал о том, что произошел взрыв, но отметил, что путь поврежден в Кировском районе полуострова.

По его словам, ориентировочное время устранения проблем — от 3 до 4 часов.

"На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации", — написал предатель.

Партизаны делают свое дело

После сообщения российских СМИ о взрыве, военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" опубликовало намек на то, что это сделали их люди, прислав несколько смайликов "огоньки".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Атеш"

Какая ситуация с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС

Участки реки Днепр, питающие водой Северо-Крымский канал, имеют следы обмеления. Именно этот канал является источником днепровской воды для Крыма.

Журналисты "Схем" получили видео, снятое у притока Северо-Крымского канала, где видно, что вода из Днепра в канал уже почти не доходит. Когда оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС, то нарушили эту систему.

"Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 года, можно увидеть заиливание или обмеление на участках Днепра у источников Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские окупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.