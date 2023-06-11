Дело партизан: в Крыму произошел взрыв, повредивший железнодорожные пути

В Крыму произошел взрыв на железной дороге
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях. Это случилось около 16 часов, когда проезжал товарный поезд.
Об этом сообщили российский телеграмм-канал "Baza" и "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Взрыв или случайность?
Известно, что в результате взрыва повреждены железнодорожные пути. Движение поездов остановлено.
В телеграмм-канале добавили, что произошло это на глазах железнодорожников. Машинист, увидев подрыв полотна, успел применить экстренное торможение. От взрывной волны в кабине посыпались стекла, сам машинист не пострадал.
В свою очередь Аксенов не написал о том, что произошел взрыв, но отметил, что путь поврежден в Кировском районе полуострова.
По его словам, ориентировочное время устранения проблем — от 3 до 4 часов.
"На месте работают все профильные службы. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Пострадавших нет. Лично держу ситуацию на контроле. Прошу всех соблюдать покой и доверять только проверенным источникам информации", — написал предатель.
Партизаны делают свое дело
После сообщения российских СМИ о взрыве, военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" опубликовало намек на то, что это сделали их люди, прислав несколько смайликов "огоньки".
Какая ситуация с водой в Крыму после подрыва Каховской ГЭС
Участки реки Днепр, питающие водой Северо-Крымский канал, имеют следы обмеления. Именно этот канал является источником днепровской воды для Крыма.
Журналисты "Схем" получили видео, снятое у притока Северо-Крымского канала, где видно, что вода из Днепра в канал уже почти не доходит. Когда оккупанты разрушили дамбу Каховской ГЭС, то нарушили эту систему.
"Сравнив фото Planet Labs за 7 и 5 июня 2023 года, можно увидеть заиливание или обмеление на участках Днепра у источников Северо-Крымского канала", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские окупанты планируют провести эвакуацию с севера Крыма. К тому же они хотят украсть материально-культурные ценности.