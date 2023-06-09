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Окупанти готують евакуацію населення з півночі Криму

9 червня 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти готують евакуацію населення з півночі Криму
Люди в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти планують провести евакуацію з півночі Криму. До того ж вони хочуть викрасти матеріально-культурні цінності.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Росіяни вже віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі Криму щодо підготовки евакуації людей.

"Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову "евакуацію" вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у місті Армянськ", — йдеться у повідомленні.

Загарбники планують першочергово вивезти представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, а також техніку і документи. До того ж вони вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які хочуть викрасти.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки пояснили, чому українські Збройні сили не зайшли у Крим до кінця весни цього року, як прогнозував очільник української розвідки Кирило Буданов.

Також ми писали, що російські окупанти прагнуть налагодити поромну переправу між Кримом і Таманським півостровом.

Додамо, російські окупаційні війська готують провокацію на заводі "Кримський титан" в Армянську. Можливий вибух на хімзаводі позначиться не тільки на українцях, а зачепить і мешканців Росії та Туреччини.

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