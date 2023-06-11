Справа партизанів: у Криму стався вибух, який пошкодив залізничні колії

Поїзд до Криму. Фото: Wikimedia Commons

У Криму стався вибух на залізничних коліях. Це відбулося близько 16 години, коли проїжджав товарний поїзд.

Про це повідомили російський телеграм-канал "Baza" та "глава" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов.

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Відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено залізничні колії. Рух поїздів зупинено.

В телеграм-каналі додали, що сталося це на очах у залізничників. Машиніст, побачивши підрив полотна, встиг застосувати екстрене гальмування. Від вибухової хвилі в кабіні посипалися шибки, сам машиніст не постраждав.

Своєю чергою Аксьонов не написав про те, що стався вибух, але зазначив, що колію пошкоджено у Кіровському районі півострова.

За його словами, орієнтовний час усунення проблем — від 3 до 4 годин.

"На місці працюють усі профільні служби. Для пасажирів буде організовано трансфер автобусами. Постраждалих немає. Особисто тримаю ситуацію на контролі. Прошу всіх дотримуватися спокою та довіряти лише перевіреним джерелам інформації", — написав зрадник.

Партизани роблять свою справу

Після повідомлення російських ЗМІ про вибух, військовий рух українців та кримських татар "Атеш" опублікував натяк на те, що це зробили їхні люди, надіславши декілька емодзі "вогники".

Скриншот допису з телеграм-каналу "Атеш"

Яка ситуація з водою у Криму після підриву Каховської ГЕС

Ділянки річки Дніпро, які живлять водою Північно-Кримський канал, мають сліди обміління. Саме цей канал є джерелом дніпровської води для Криму.

Журналісти "Схем" отримали відео, зняте біля притоку Північно-Кримського каналу, де видно, що вода з Дніпра до каналу вже майже не доходить. Коли окупанти зруйнували греблю Каховської ГЕС, то порушили цю систему.

"Порівнявши фото Planet Labs за 7 та 5 червня 2023 року, можна побачити замулювання чи обміління на ділянках Дніпра біля джерел Північно-Кримського каналу", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти планують провести евакуацію з півночі Криму. До того ж вони хочуть викрасти матеріально-культурні цінності.